رافائل کاستیو گفت: برای بازی با امارات همه تمرکز خود را جمع کردهایم.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیو، سرمربی تیم ملی هندبال ایران اظهار کرد: قبل از بازی امروز، دیدارهای امارات و قطر را دیدم، با توجه به اینکه اختلاف امتیاز آنها ۱۷ بود و برای ما ۱۶ بود باید اختلاف گل خود را زیاد میکردیم و از بازیکنان خواستم صد درصد توان خود را بگذارند.
وی افزود: بازی سادهای داشتیم، اما با صد درصد توان بازی کردیم و اکنون همه تمرکزمان برای بازی با امارات است.
کاستیو درباره دیدار با امارات، گفت: میتوانیم این بازی را ببریم. ما با آنها در یک سطح هستیم. تیمهای کویت، بحرین، عربستان، امارات و ایران در یک سطح برای صعود هستند و مطمئن باشید برای برد به میدان میرویم.