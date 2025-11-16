به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیو، سرمربی تیم ملی هندبال ایران اظهار کرد: قبل از بازی امروز، دیدار‌های امارات و قطر را دیدم، با توجه به اینکه اختلاف امتیاز آنها ۱۷ بود و برای ما ۱۶ بود باید اختلاف گل خود را زیاد می‌کردیم و از بازیکنان خواستم صد درصد توان خود را بگذارند.

وی افزود: بازی ساده‌ای داشتیم، اما با صد درصد توان بازی کردیم و اکنون همه تمرکزمان برای بازی با امارات است.

کاستیو درباره دیدار با امارات، گفت: می‌توانیم این بازی‌ را ببریم. ما با آنها در یک سطح هستیم. تیم‌های کویت، بحرین، عربستان، امارات و ایران در یک سطح برای صعود هستند و مطمئن باشید برای برد به میدان می‌رویم.