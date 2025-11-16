پخش زنده
امروز: -
سه اثر نمایشی از آثار فرهنگسرای تخصصی هنر شهرداری ارومیه در سومین جشنواره ملی تئاتر کودک «باغچهبان» در آذربایجان شرقی رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر فرهنگسرای تخصصی هنر شهرداری ارومیه گفت :برای نخستین بار، سه اثر نمایشی از آثار تالیفی حوزه کودک فرهنگسرای تخصصی هنر شهرداری ارومیه جهت حضور در بخش رقابتی به سومین جشنواره ملی تئاتر کودک «باغچهبان» در استان آذربایجان شرقی ارسال شد.
آرشام رمضان پور اظهار داشت: حضور در جشنواره ملی باغچهبان، فرصتی ارزشمند برای هنرمندان کودک و نوجوان شهر ارومیه است که استعدادها و توانمندیهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.
سومین جشنواره ملی «باغچهبان» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت مهارتهای ارتباطی و رشد تخیل در کودکان، از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و با حضور گروههایی از سراسر کشور در شهر مرند برگزار میشود.