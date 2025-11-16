پخش زنده
از زهرا امینی، ملی پوش فوتسال کشورمان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسمی از زهرا امینی بانوی فوتبالیست اصفهانی که به همراه تیم ملی قهرمانی آسیا را برای کشورمان به ارمغان آورد، قدردانی شد.
زهرا امینی تنها نماینده استان اصفهان در تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال ایران بود.
امینی در این رقابتها نخستین گل تیم ملی را به ثمر رساند و بهترین بازیکن یکی از دیدارهای این مسابقات لقب گرفت.
بانوی قهرمان ایران و آسیا، فوتسال را از ۹ سالگی در محله دهنو اصفهان و زیر نظر خانم مهری آغاز کرد و امروز یکی از بهترین ملی پوشان کشورمان در این رشته محسوب میشود.
این بانوی فوتسالیست هم اکنون در باشگاه دورنیکا شایگان خمینی شهر مشغول به فعالیت است.