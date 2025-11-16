مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
کتابداران عامل پویایی کتابخانههای آذربایجانشرقی
مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی با تاکید بر نقش کتابداران در توسعه فرهنگ مطالعه گفت: حضور فعال کتابداران کتابخانههای عمومی را به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسد بابایی در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار آذربایجان شرقی گفت:همانگونه که معلمان رسالت انبیا را ادامه میدهند کتابداران نیز مسیر بزرگان فرهنگ و نویسندگان را دنبال میکنند.
وی افزود:کتابخانهها تنها مجموعهای از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری نیستند بلکه حضور فعال کتابدار، روح و هویت این مراکز را شکل میدهد.
بابایی با بیان اینکه نقش کتابخانههای عمومی امروز فراتر از امانت کتاب است گفت: این مراکز به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند و در طول سال دهها برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار میکنند.
وی اجرای طرحهایی مانند کودک کتابخوان، کتابیاران نوجوان، خانواده کتابخوان و جهاندیدگان را نمونههایی از فعالیتهای موفق و نوآورانه کتابخانهها عنوان کرد.
مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیتهای آذربایجانشرقی در ارائه خدمات به گروههای خاص اظهار داشت: توجه ویژه به سالمندان و برنامهریزی هدفمند برای آنان موجب شد کتابخانه مرکزی تبریز موفق به کسب نشان کشوری خدمات کتابخانهای ویژه سالمندان شود.
بابایی تاکید کرد: این موفقیت نتیجه تلاش مستمر کتابداران و فعالیتهای برنامهریزیشده فرهنگی است که خدمات ویژهای به سالمندان ارائه کردهاند.
وی آذربایجانشرقی را از استانهای پیشرو در ابتکارهای فرهنگی و کتابخانهای معرفی کرد و گفت:گستره مخاطبان و برنامههای نوآورانه باعث شده استان در بسیاری از طرحهای ملی جایگاه برتر کسب کند.