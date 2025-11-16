در شش ماه نخست سال؛
رفع مشکلات ۶۴ واحد تولیدی خراسان جنوبی
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از رفع مشکلات و موانع پیش روی این تعداد واحد تولیدی از بین ۷۶ واحد خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار در این جلسه گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید در دستور کار همه ارگانها و به خصوص مدیران دستگاههای اجرایی باشد چرا که تضمین کننده اشتغال پایدار استان و جذب و تشویق بیشتر سرمایه گذاری است.
امهال تسهیلات بانکی و بدهیهای مالیاتی بخشی از مشکلات این واحدها بوده است و در این جلسه هم مشکلات ۱۸ واحد تولیدی بررسی شد.
صنایع غیر فلزی، مصالح ساختمانی، غذایی و واحد مرغداری از جمله این واحدها بودند که در حوزههای مختلفی همچون امهال تسهیلات بانکی، تامین زیر ساختها و صدور پروانه بود.