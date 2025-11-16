به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمدحسین رجبی در همایش تحقق سند راهبردی اعتلای بسیج با اشاره به توان بازدارندگی دفاعی کشور افزود: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که دشمن حتی جرأت تهدید عملی ندارد و این نتیجه تقویت قدرت دفاعی و ایستادگی مردم است اگر این روحیه را در محلات نیز حاکم کنیم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که جامعه در برابر جنگ نرم و تحرکات دشمن مصون خواهد بود

وی با بیان اینکه برای مقابله مؤثر با تهدیدات دشمن، شناخت دقیق و به‌موقع آن ضروری است و بدون این آگاهی، هیچ اقدام عملی اثربخش نخواهد بود، ادامه داد: باید ارتباط نزدیک با مردم و خانواده‌ها برقرار شود و هر اقدام ما با خلوص نیت، اثرگذاری واقعی داشته باشد، فعالیت‌ها باید بر اساس سند‌های سازمانی و مأموریت‌های مشخص انجام شود تا اثربخشی آن تضمین شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش شبکه‌های سازماندهی‌شده و اطلاعاتی گفت: با توجه به جمعیت گسترده و تنوع جامعه، فعالیت‌های بسیج باید شبکه‌ای و منسجم باشد و هر حوزه، گردان و گروه باید با هماهنگی کامل عمل کنند و اطلاعات دقیق از جامعه هدف جمع‌آوری شود تا تصمیم‌گیری و اقدام ما به موقع و کارآمد باشد.

وی در ادامه به اهمیت شناخت دشمن و تهدیدات آن اشاره و اظهار کرد: اگر قبول کنیم که ما به‌عنوان سپاه پاسدار انقلاب اسلامی مأموریت انجام می‌دهیم، باید اقدامات ما در مقابل تهدیدات دشمن، اثربخش و کارا باشد. زیرا اگر انقلاب اسلامی نباشد، پاسداری از آن نیز معنایی نخواهد داشت.

سردار رجبی با تأکید بر خودارزیابی نیرو‌ها افزود: بهترین ارزیاب عملکرد ما خودمان هستیم؛ چه در مأموریت‌های نظامی و چه در فعالیت‌های شخصی و حرفه‌ای ارزیابی و بازخورد دیگران مفید است، اما شناخت درست از عملکرد خود، کلید پیشرفت است.

فرمانده سپاه شهدا تجربه خود در بازدید از خانواده‌های کشته‌شدگان اغتشاشات را بیان کرد و افزود: رفتار ما با خانواده‌ها باید صادقانه و همراه با احترام باشد اثرگذاری واقعی کار ما دست خداست و هر اقدامی که با نیت خیر و خلوص انجام شود، برکات آن فراگیر خواهد بود.

وی در ادامه بر نظم، آراستگی و محیط کار منظم تأکید کرد و گفت: رعایت نظم و آراستگی در عمل و ظاهر، ارتباط صمیمی با مردم و پاکیزگی محیط کار، از اصول اولیه اثربخشی است این موارد پایه‌ای برای موفقیت هر اقدام و مأموریت ماست

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های انسانی هر منطقه از جمله خیران، شورا‌های محلی و فعالان اجتماعی لازم است، افزود: در کنار ظرفیت‌ها، باید منابع مالی هم در نظر گرفته شود، چرا که بسیاری از اقدامات اجتماعی و خدماتی نیازمند پشتوانه اعتباری است

سردار رجبی با اشاره به اهمیت آمادگی اجتماعی در برابر جنگ شناختی دشمن گفت: اگر جامعه با ظرفیت‌سازی درست، شفافیت اطلاعاتی و اقدام دقیق آماده شود، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نخواهد گرفت و در بزنگاه‌ها همراه نظام می‌ماند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های اطلاعاتی دشمنان طی دهه‌های گذشته خاطرنشان کرد: برخی مقامات اطلاعاتی سابق رژیم صهیونیستی پیش از مرگشان اعتراف کرده‌اند که سال‌ها برای ضربه‌زدن به ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اما اراده الهی و هوشمندی نظام اجازه نداده است که دشمن به اهداف خود برسد.