همزمان با هفته جهانی یادبود قربانیان حوادث جاده‌ای، مانور مشترک دستگاه‌های امدادی و راهداری در شهر ایلام برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سیدزاهدین چشمه خاور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در حاشیه این مانور با اشاره به اینکه ۱۹ تا ۲۵ آبان به نام هفته یادبود قربانیان حوادث جاده‌ای نام گذاری شده است گفت: در همین راستا مانور مشترکی با حضور دستگاه‌های امدادی و جاده‌ای در شهر ایلام برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مانور گرامیدشت و جلب توجه افراد به آسیبی است که در اثر تصادفات رانندگی به قربانیان، خانواده‌ها و جوامع وارد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان از ادامه این گشت‌ها در استان خبر داد و بیان کرد: با توجه به آغاز بارندگی‌ها، گشت‌های راهداری تا پایان فصل سرما به صورت شبانه روزی در سطح راه‌های حضور خواهند یافت.