سازمان لیگ بسکتبال برنامه دیدارهای هفتههای دهم و یازدهم نیم فصل نخست لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیم فصل نخست لیگ برتر باشگاههای کشور که نیمه آبان و پس از برگزاری دیدارهای هفته نهم، تعطیل شد بعد از پایان کار تیم ملی در پنجره نخست انتخابی جام جهانی با برگزاری دیدارهای هفتههای دهم و یازدهم از سر گرفته میشود.
طبق برنامه ارائه شده سازمان لیگ بسکتبال، دیدارهای هفته دهم پنجشنبه ۱۳ آذر برگزار میشود و دوشنبه ۱۷ آذر هم دیدارهای هفته یازدهم برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیدار دو تیم طبیعت اسلامشهر و استقلال تهران از هفته دهم پس از اتمام نیم فصل برگزار میشود. پنجشنبه ۲۰ آذر زمان برگزاری این دیدار است.
با برگزاری دیدارهای این دو هفته، نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال به پایان میرسد.
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره نخست انتخابی جام جهانی، ۶ و ۹ آذر برگزارکننده دو دیدار با عراق خواهد بود.
این دو دیدار در بیروت برگزار میشود.