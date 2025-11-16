برگزاری رزمایش تخصصی امداد و نجات با محوریت پلیس آذربایجان شرقی
رزمایش تخصصی امداد و نجات با محوریت فراجا و با حضور مدیر بهداری ستاد کل نیروهای مسلح در انتظامی آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رزمایش تخصصی امداد و نجات بهداری یگانهای استانی و مشارکت بهداری و سایر نیروهای مسلح از آجا، سپاه، بسیج ، جامعه پزشکی ، هلال احمر و اورژانس استان آذربایجان شرقی با محوریت فراجا با حضور مدیر بهداری ستاد کل نیروهای مسلح در انتظامی استان برگزار شد.
سردار سید هاشم حسینی اظهار داشت:هدف از این رزمایش تمرین هماهنگی بین بهداری نیروهای مسلح و تمرین فراخوانی ناوگان امدادی و نیروی انسانی تخصصی و داوطلب بود.
وی افزود:در این رزمایش توان و آمادگی رزم نیروهای بهداری یگانها در نیروهای مسلح سنجیده شده و محاسن ، معایب و نواقص احصا میشود.
سردار حسینی گفت:رزمایش با موفقیت انجام شده و بهداری نیروهای مسلح از توانایی خوبی برخوردار بوده و هماهنگی فی مابین بهداری نیروهای مسلح بخش کشوری مناسب است که البته میبایست این توان حفظ و ارتقا پیدا بکند.