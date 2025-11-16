



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۵۶۰ کود شیمیایی خارج از شبکه عرضه قانونی از یک انبار در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: ماموران با اقدامات پلیسی از دپو مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی و توزیع خارج از شبکه عرضه قانونی در یک انبار در شهر مرودشت مطلع و موضوع را بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری جهادکشاورزی پس از بازرسی از انبار موفق شدند، بیش از ۵۶۰ کیسه کود شیمیایی دپو شده را کشف و یک نفر متهم را در این خصوص دستگیرکنند.

وی خاطر نشان کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش محموله کود شیمیایی قاچاق بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

