شورای اداری استان همدان به مناسبت گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین، امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: مدیریت جهادی و بسیجی، کلید موفقیت در دوران دفاع مقدس بوده و امروز نیز میتواند در جنگ اقتصادی و فرهنگی کشور مؤثر باشد.
آیتالله شعبانی موثقی امروز در شورای اداری استان همدان افزود: در ۴۷ سال گذشته کشور ما دو جنگ یعنی جنگ هشت ساله تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه را تجربه کرده است، هر دو حادثه شباهتها و تفاوتهایی داشتند، اما نقطه مشترک آن، مدیریت جهادی و بسیجی بود.
او تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی و در جنگ ۱۲ روزه، مدیریت جهادی بدون وابستگی به ساختارها و سیستمها و با تمرکز بر عمل موفق، کار را پیش میبرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه وقتی کار به بسیج واگذار شود، با کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام میشود، گفت: تفکر بسیجی تنها شعار دادن یا منتظر بحران بودن نیست، بلکه یک روش مدیریتی عملی است که مشکلات را سریعتر و مؤثرتر حل میکند.
آیتالله شعبانی موثقی افزود: این روش مدیریتی در جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز حتی با ساختار و سیستم فعلی کشور، موفق میشود و فقط کافی است از روحیه و روش مدیریت جهادی بهره بگیریم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر نقش همهجانبه بسیج گفت: بسیج گسترده، وسیع و همهجانبه است؛ شجرهطیبهای که در تمام لحظات در خدمت مستضعفان جهان و ملت ایران قرار دارد.
حمیدرضا حاجیبابایی افزود: بسیج، تجلی کامل مکتب علوی و الگوی انسان کامل است و باید در جایگاهی قرار گیرد که ۹۰ میلیون نفر از ملت ایران بتوانند به آن تکیه کنند و بسیج نیز در همه مشکلات دست مردم را بگیرد.
او با اشاره به حضور گسترده مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: در آن مقطع، ۹۰ میلیون نفر یکباره به میدان آمدند، چون خون شهدا و رهبری امام؛ بیداری، خودآگاهی و روشنگری را در جامعه ایجاد کرد و مردم دریافتند که توطئهای جدی علیه ایران اسلامی وجود دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور پس از جنگ توانسته از نظر نظامی قویتر شود، گفت: با تکیه بر مردم، میتوانیم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم.
استاندار همدان هم گفت: مدیریت در جمهوری اسلامی، مدیریت جهادی و بسیجی است.
حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه «به عدد کل ملت ایران بسیجی داریم»، افزود: زحمات و تلاشهای بسیج در همه عرصهها قابل قدردانی است و اقدامات این مجموعه نشاندهنده حضور مقتدرانه و مؤثر آن در صحنههای مختلف است.
او تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور دائمی، سرزنده و فعال نیروهای متعهد در صحنههای مختلف نیاز داریم.
استاندار همدان با اشاره به اینکه دشمنی با جمهوری اسلامی هیچگاه پایان نمییابد، گفت: مدیران باید در برابر مشکلات پایدار، اهل سختی و ریسکپذیر باشند.
حمید ملانوری شمسی افزود: بسیجی و مدیریت جهادی از آغاز تا پایان مسیر خدمت نباید دچار خلل در اراده و عزم شوند و امروز میدان مدیریت، میدانی دائمی از رزم، تلاش و مبارزه در عرصههای مختلف است.
او تصریح کرد: ۳۰ آبان، میز خدمت دستگاههای اجرایی در محل نماز جمعههای استان همدان برپا میشود.