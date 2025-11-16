پخش زنده
هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و تیمهای ملوان بندر انزلی، پرسپولیس تهران و گلگهر سیرجان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان عصر امروز با ۴ دیدار پیگیری شد.
در رقابتهای این هفته، گلگهر با نتیجه ۷ بر صفر فراایستاتیس را شکست داد. پرسپولیس ۴ بر یک یاسام را از پیش رو برداشت. ملوان ۴ بر صفر مقابل آوا به پیروزی رسید و پالایش گاز ایلام مقابل سنگین ماشین ایستا به تساوی یک - یک رسید.
دیدار تیم های خاتون بم و زنان سپاهان نیز به تعویق افتاد.
در جدول تیمهای خاتون بم و گل گهر سیرجان با ۲۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار دارند و ایستا البرز با ۱۷ امتیاز سوم است.
تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.