به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مؤدیانی که تا فردا دوشنبه ۲۶ آبان ماه، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهار نامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده می‌شوند.

براساس این اعلام، این مهلت تا پایان فردا دوشنبه ۲۶ آبان تمدید شده است.