رتبهبندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر محمدمهدی علویانمهر، رئیس مؤسسه ISC گفت: تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور دارند.
وی اظهار داشت: نظام رتبه بندی کیو اس، دانشگاههای آسیایی را از سال ۲۰۰۹ ارزیابی و از آن سال، رتبه بندی این دانشگاهها را هر ساله اعلام میکند.
علویانمهر افزود: در رتبه بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ تعداد ۱۵۲۹ دانشگاه آسیایی حضور دارند و دانشگاه The University of Hong Kong با کسب رتبه اول، به عنوان بهترین دانشگاه آسیایی در این رتبه بندی میباشد.
وی ادامه داد: تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور دارند که دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با کسب رتبه ۹۳، ۱۲۴ و ۱۶۹ دانشگاههای اول تا سوم ایران هستند.