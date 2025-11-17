بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جعفر بدری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرایند ثبتنام جایزه ملی جوان سال جاری تا ۳۰ آبان ادامه دارد، گفت: این رویداد با هدف شناسایی و تجلیل از جوانان برتر کشور در حوزههای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی برگزار میشود و جوانان استان بوشهر میتوانند با مراجعه به سامانه تخصصی به آدرس javanplus.ir
نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی عنوان کرد: جایزه ملی جوان سال در چهار حوزه اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار میشود و شرکتکنندگان براساس شاخصهای تخصصی و اثرگذاری قابل سنجش با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به بخش اجتماعی و خیریه این رویداد، یادآور شد: اجرای طرحهای عامالمنفعه، حل نوآورانه مسائل اجتماعی و اقدامات مشخص در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار، امتیاز ویژه دارد. عرصه علمی و کارآفرینی بر ثبت اختراع، انتشار مقالات معتبر، توسعه فناوریهای کاربردی و راهاندازی کسبوکارهای موفق تمرکز کرده و در بخش فرهنگی و هنری تولید آثار فاخر، برگزاری نمایشگاه، فعالیتهای شاخص فرهنگی و نقشآفرینی مجازی و ایثارگرانه در جایزه ملی جوان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی بیان کرد: در عرصه ورزش و سلامت نیز شرکتکنندگان با کسب مدال رسمی، مربیگری و پرورش استعدادهای جوان، توسعه ورزش همگانی و طرحهای نوآورانه در سلامت، وارد رقابت تخصصی خواهند شد.
بدری اضافه کرد: رقابت ابتدا در سطح استان برگزار شده و برگزیدگان هر بخش پس از داوری، در مراسم اختتامیه ملی تقدیر میشوند.
وی ادامه داد: برندگان نهایی هر عرصه با داوری تخصصی و مردمی انتخاب و طی برنامه تلویزیونی زنده در پایان آذرماه، از سیمای جمهوری اسلامی ایران معرفی خواهند شد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی استعدادهای برتر، توسعه فرهنگ نوآوری، فعالیت اجتماعی و ارتقا جایگاه جوانان در پیشرفت استان و کشور عنوان کرد و از عموم جوانان بوشهری خواست با ثبتنام و ارائه نمونه کارهای ارزنده، در این رقابت ملی مشارکت فعال داشته باشند.