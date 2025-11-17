ثبت‌نام شرکت در جایزه ملی جوان سال

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر از ثبت‌نام برای شرکت در جایزه ملی جوان سال در چهار حوزه اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت خبر داد.