اختتامیه رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو با استفاده از هوش مصنوعی با معرفی ۳۶ اثر منتخب به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این آیین در سالن اجلاس سران اصفهان گفت: رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو»، نمونه‌ای از تحول در شیوه روایتگری ایثار و شهادت است.

سعید اوحدی افزود: با استناد به این کار نو در بهره گیری از هوش مصنوعی برای روایتگری ایثار و شهادت، اصفهان را می‌توان پیشتاز خلاقیت و نوآوری در این عرصه در کشور دانست.

وی با اشاره به نامگذاری ۲۵ آبان به نام روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در تقویم کشور افزود: برگزاری این رویداد با نگاه نسل نو که همان دانش‌آموزان کشور هستند گامی موثر در عرصه گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس است.

رییس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: مشارکت گسترده خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و مردم ایثارگر اصفهان در برگزاری این رویداد، قابل تقدیر است و می‌تواند بر سرعت شتاب این مسیر بیفزاید.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در بازآفرینی تصاویر شهدا، ایده خلاقانه‌ای است که مسیر ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت را متحول می‌کند.

اوحدی، با اشاره به نمونه‌ای از این خلاقیت در به تصویر کشیدن مادر شهیدی در کنار فرزندش به کمک هوش مصنوعی گفت: این اقدام در بین عموم مردم جامعه به‌ویژه خانواده شهدا و ایثارگران بسیار تاثیرگذار است.

وی همچنین به بزرگداشت شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه اخیر در این رویداد ملی اشاره کرد و افزود: از مجموع این شهدا، ۱۰۹ شهید متعلق به استان اصفهان بودند که پیکر ۸۷ تن از آنان در این استان تشییع و خاکسپاری شد.

وی همچنین به جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن هموطنان بی‌گناه در کشور از جمله ۳۴ شهید دانش‌آموز و فرزندانی که در آغوش مادران خود شهید شدند اشاره کرد.

اوحدی ادامه داد: امروز دشمن ماهیت خود را از جنگ سخت به جنگ ترکیبی و شناختی تغییر داده و در مقابله با موشک‌های ما که ساختمان‌های کلیدی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده، ذهن جوانان ما را نشانه گرفته است.

وی با اشاره به نقش موثر انسجام و وحدت امروز ملت ایران که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر به اوج رسید گفت: این اتحاد، وظیفه ما را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سنگین‌تر کرده است.