با توجه به کاهش آلودگی هوا مساعد شدن شرایط جوی از فردا مدارس تعدادی از شهر‌های خوزستان به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به کاهش آلودگی هوا کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهر‌های مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

محمد جواد اشرفی افزود مدارس شهرستان‌های اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد:این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایش‌های کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است. بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.