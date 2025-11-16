پخش زنده
با توجه به کاهش آلودگی هوا مساعد شدن شرایط جوی از فردا مدارس تعدادی از شهرهای خوزستان به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به کاهش آلودگی هوا کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت حضوری دایر خواهند بود.
محمد جواد اشرفی افزود مدارس شهرستانهای اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سهشنبه ۲۷ آبانماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.
وی خاطر نشان کرد:این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایشهای کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است. بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.