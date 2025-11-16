عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور مشهد–کلات با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و دکتر عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به روند یک‌ساله رایزنی‌ها در وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه گفت: مجوز ماده ۲۳ و همچنین ردیف بودجه ملی را برای طرح تعریض محور مشهد–کلات اخذ کنیم امروز نیز با حضور معاون محترم وزیر، کلنگ‌زنی رسمی این طرح بزرگ انجام شد.

دکتر عظیمی‌راد افزود: احداث و تعریض ۱۳۰ کیلومتر از این محور در هفت سال اجرا خواهد شد، عرض جاده را از حدود ۶.۵ متر به ۱۱.۵ متر افزایش می‌دهد. تعریض، زیرسازی و اجرای آسفالت جدید از جمله بخش‌های مهم این طرح است و مقرر شده هر ۱۵ کیلومتر پس از تکمیل، به بهره‌برداری برسد تا مردم منطقه به‌تدریج از مزایای طرح بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: محور مشهد–کلات یکی از پرترددترین جاده‌های شمال شرق کشور است؛ مسیری که به‌ویژه در فصل‌های بهار و تابستان شاهد حضور گسترده گردشگران و طبیعت‌گردانی است که از سراسر ایران برای بازدید از مناظر بکر و آثار تاریخی کلات وارد این شهرستان می‌شوند. شهرستان مرزی کلات با دارا بودن ۱۱۶ اثر تاریخی ثبت‌شده و چندین منطقه نمونه گردشگری، یکی از مقاصد مهم گردشگری استان خراسان رضوی به شمار می‌رود و ارتقای این مسیر نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش ایمنی سفر‌ها خواهد داشت.

دکتر عظیمی‌راد گفت: اجرای این طرح را هدیه‌ای ارزشمند برای مردم شریف منطقه است و با تکمیل گام‌به‌گام طرح، بخشی از دغدغه‌های دیرینه ساکنان درباره ایمنی و زیرساخت‌های مسیر برطرف خواهد شد.