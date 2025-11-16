پخش زنده
رئیس سازمان انرژی اتمی، قطعنامههای ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام را تکراری دانست که با هدف عملیات روانی و فشار سیاسی صادر میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مجمع گفتگوی تهران، پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهامهایی سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد: ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه میدهیم.
وی با طرح چند پرسش خطاب درباره عهدشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات یادآور شد: مگر آنان ۲۰ سال با ایران مذاکره کردند؟ مگر حاصل این مذاکرات ۲۰ ساله برجام نشد؟ مگر در برجام، پرونده پی.امدی PMD بسته نشد؟ مگر رویههایی را که ایران صد در صد اجرا کرد و بیشتر از همه زمانها، اعتمادسازی یکطرفه را انجام داد، تجربه نکردند؟
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پس اینها بهانهای برای فشار به مردم است؛ ما مطابق مقررات عمل کردهایم و مطابق همان هم، چارچوب کارمان را ادامه میدهیم.
آقای اسلامی همچنین با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هستهای کشورمان، این حمله را بی سابقه دانست و هشدار داد: امیدوار بودیم و هستیم که کشورهای مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند که استفاده سوئی که الان این کشورها از سازمانهای بینالمللی؛ بهویژه آژانس انجام میدهند، شرایطی را بهوجود میآورند که اجرای استاندارد دوگانه و قانون جنگل، بیش از پیش گسترش مییابد که این باید متوقف شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی، پایبندی همگان را به مقررات آژانس ضروری دانست و تاکید کرد: آژانس، اساسنامهای کاملاً واضح و روشن دارد که وظیفه اش این است که کمک کند تا فناوری صلح آمیز هستهای در اختیار همه کشورها قرار گیرد که این وظیفه را باید انجام دهد.