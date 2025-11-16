پخش زنده
پیشبینیهای سازمان هواشناسی استان تهران نشان میدهد: از روز دوشنبه ۲۶ آبان با نفوذ سامانه بارشی، در پارهای از مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی استان گاهی بارش باران و در ارتفاعات بالادست بارش برف دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر دوشنبه به ویژه از ساعات بعدازظهر افزایش ابرناکی، کاهش نسبی دما و گاهی وزش باد در این استان پیشبینی شده است.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی استان تهران، در پنج روز آینده وضع جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود. همچنین از امروز یکشنبه تا صبح فردا دوشنبه و دوباره از چهارشنبه به دلیل سکون نسبی جو در مناطق پرتردد شهری غلظت آلایندهها افزایش یافته و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
طبق پیشبینیهای هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه، صاف تا قسمتی ابری، وزش باد ملایم و افزیش ابر، غبار رقیق و گاهی بارش پراکنده خواهد بود. بیشینه دمای پایتخت از روز یکشنبه تا جمعه به طور میانگین از ۲۰ به ۱۸ درجه سانتیگراد تغییر میکند در این بازه دمای هوای پایتخت ۲ درجه سردتر میشود.
اطلاعات موجود هواشناسی تهران حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از ۱۲ به هشت درجه سانتیگراد تغییر میکند که در این موضوع نیز کاهش حدود چهار درجهای هوا را خواهیم داشت.