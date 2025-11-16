



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات از توقیف ۱ دستگاه ایسوزو و کشف ۹۰ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پاسگاه انتظامی سیمکان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شده و برای بررسی بیشتر ان را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از آن خودرو ۹۰ رأس گوسفند فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.