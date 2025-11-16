پخش زنده
دو برادر دانشآموز از روستاهای نکا با حضور عاشقانه در اردوی راهیان نور، روحیه ایثار و خدمتگزاری رزمندگان دفاع مقدس را در نسل جدید زنده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وقتی دو جوان دانش آموز از یک خانواده روستایی مازندران با همه سادگی، صفا، عشق و اراده قوی سخن از خادمی زائرین شهدا در صدها کیلومتر آنطرفتر از زادگاه خود میکنند، صحنههای عشق و ایمان، خلوص، صفا، مجاهدت و برادری دوران ۸ ساله دفاع مقدس تداعی میشود.
دورانی که رزمندگان با لهجههای ساده، اما محکم سخن از دفاع جانانه و مبارزه علیه کفر داشتند و بعضا به عالیترین درجه وصال با خداوند تبارک و تعالی رسیدند.
گذر زمان نه تنها غبار بر ایمان این پاک سرشتان ننهاد بلکه دقیقا سادگی لهجهها و صمیمت و برادری و عشق ان زمان را احیا و با قوت بیشتر برای خدمت به زائران شهدایش موجب روحیه و انگیزه دفاع از ارزشهای اسلام گردید.
با گذشت ۴_۵ دهه از آن، دوباره تاریخ با صحنههای مشابه تفاوتها را از میان برداشت و شورای و شعور جوانان ایمانی را معنا بخشید.
جوانانی که بسان دوران جنگ تحمیلی کلاس درس و مدرسه را برای یاری دین خدا رها میکردند و علی رغم گرفتاریهای زندگی، مجروحیت و صدمات جنگی همراهی با رزمندگان اسلام در جبهههای نبرد را تکلیف میدانستند، امروز در نسل پنجم انقلاب آن روحیه غیرت و ایمان متجلی و با آنکه آثار جراحت تصادف در بدن نشان از وخامت جسم دارد، خدمت به زائرین راهیان نور را وظیفه، عشق و تکلیف میشمارند.
فقط رنگها و تکنولوژی صحنه و چهرهای تصویر را تغییر داد، روحیه، صراحت لهجه، عشق و اراده تداعی گر همان عشق و اراده دوران دفاع مقدس در دهه ۶۰ صده ۱۳ شمسی است.