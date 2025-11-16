پخش زنده
ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در شهر اراک، شازند، ساوه و دلیجان: ۷۹ روز آلوده ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: بر اساس پایش ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در شهر اراک و سایر شهرهای استان از جمله شازند، ساوه و دلیجان، تاکنون ۷۹ روز آلوده در سال برای اراک جاری ثبت شده است. در این مدت حدود ۱۰ جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شده که مطابق دستورالعملها و سطحبندی آلایندگی (از شاخص زیر ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۲۰۰ و بالاتر از ۲۰۰) تصمیمگیریها صورت گرفته است.
امیر انصاری افزود: هر روز تا پیش از ساعت ۱۷ گزارش کامل وضعیت ایستگاهها از دستگاههای مرتبط دریافت و به اعضای کارگروه اعلام میشود تا جلسه کارگروه در ساعت ۱۷ برگزار و مصوبات آن برای انعکاس در خبرهای ساعت ۲۰ صداوسیمای استان نهایی شود.
انصاری گفت: در این روند، نظر هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی بسیار تعیینکننده است؛ هواشناسی وضعیت پایداری و اینورژن را تا ۹۶ ساعت آینده پیشبینی میکند و دانشگاه علوم پزشکی نیز ضرورت اعلام وضعیت اضطرار از منظر سلامت را مشخص میسازد. در تمامی ۱۰ جلسه اخیر، هر دو دستگاه ضرورت تشکیل کارگروه اضطرار را تأیید کردهاند.
او افزود: علل آلایندگی در اراک در نیمه اول سال عمدتاً گردوغبار و در نیمه دوم سال گازهای آلاینده ناشی از فعالیتهای صنعتی و تردد خودروها است که بیشترین سهم را در آلودگی اراک و دیگر شهرهای استان دارند. در هفتههای اخیر نیز به دلیل عدم بارندگی و پایداری جو، انباشت آلایندهها تشدید شده و با توجه به عمق کم لایه اینورژن در اراک، شرایط بحرانیتر شده است.
انصاری گفت: یکی از منابع مهم آلایندگی، نیروگاه شازند بود که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، در نیمه دوم سال دو واحد نیروگاه با گاز فعالیت میکنند، یک واحد در حال اورهال است و واحد دیگر نیز از مازوت کمسولفور استفاده میکند. امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه یابد تا شهروندان کمتر درگیر آلودگی هوا باشند.
انصاری این را هم گفت که در روزهای اخیر، آلاینده غالب ذرات معلق بوده و افزایش دیاکسید گوگرد نداشتهایم. بیشترین میزان آلودگی نیز در میان شهرهای استان مربوط به اراک، شازند و ساوه بوده است.