پخش زنده
امروز: -
هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال جام آزادگان با تساوی تیمهای داماش گیلان و شناورسازی قشم به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی پایانی هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال ایران امروز یکشنبه ۲۵ آبان دو تیم داماش گیلان و شناور سازی قشم رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.
بازی دو تیم به دلیل حکم انضباطی به میزبانی داماش در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد.
با این تساوی، داماش گیلان ۳ امتیازی شد و جایگاهش در قعر جدول تغییر نکرد. شناورسازی هم با ۱۰ امتیاز در رتبه پانزدهم ماند.
ترکیب داماش گیلان: سعید ابراهیمپور، میلاد پاک پرور، محمد اقدامی، دانیال کردستانی، علی رمضانی، علی خدایی، پدرام نوری، سعید دلاور، جعفر حسینپور، میعاد یزدانی، امین اسدی
سرمربی: داوود مهابادی
ترکیب شناورسازی قشم: احمد مهرابی، محمدحسین دلزنده نژاد، عبدالله نعیمی، محمد امینی، عبدالرحمان واحدیان، فردین بحری، میلاد جهانی، عارف تراز، هادی دهقانی، عارف غلامپور، اسماعیل شریفات
سرمربی: فرشاد پیوس
در جدول تا پایان هفته دوازدهم لیگ آزادگان، تیم نساجی با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مس شهربابک با ۱۹ و سایپا با ۱۸ امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.