در حالی که آنفلوانزا روند افزایشی را در یزد طی میکند، کووید۱۹ به کمترین میزان خود رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمیته دانشگاهی کنترل و مراقبت بیماریهای حاد تنفسی با محوریت آنفلوانزا و کووید۱۹ در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در یک هفته اخیر، در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونتهای تخصصی دانشگاه، مدیران بیمارستانها و جمعی از کارشناسان حوزه سلامت تشکیل شد، آخرین وضعیت بیماریهای تنفسی در استان بررسی و بر آمادگی کامل بخشهای درمان، بهداشت و غذا و دارو تأکید شد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه در این جلسه ضمن اشاره به در دسترس بودن واکسن آنفلوانزا در مراکز دولتی و خصوصی گفت: گروههای پرخطر میتوانند با تزریق واکسن، ایمنی لازم در برابر این بیماری را کسب کنند.
وی افزود: اگرچه بهترین زمان واکسیناسیون پیش از فرارسیدن فصل سرماست، اما تزریق واکسن در هر زمانی از سال نیز ظرف دو هفته، ایمنی مؤثر ایجاد میکند.
به گفته دکتر شریفی، بروز بیماری کووید۱۹ در استان یزد طی هفته گذشته به پایینترین سطح خود از ابتدای سال رسیده است؛ موضوعی که در کنار افزایش آنفلوانزا، اهمیت پایش و برنامهریزی دقیق را بیش از پیش ضروری میکند.