بنیاد مسکن استان مرکزی: ساخت خانه‌های مسکن ملی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک نیازمند همکاری مردم و بانک‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با بیان این مطلب در حاشیه نشست قرارگاه ملی مسکن استان در مورد ساخت خانه‌های مسکن ملی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک افزود: ساخت چهار هزار خانه در این مناطق مصوب شده که تاکنون برای ساخت بیش از دو هزار و ۷۰۰ خانه عقد قرار داد شده است.

علی عسگری با اشاره به اینکه بخشی از هزنیه ساخت خانه‌ها با متقاضیان است که ضروری است مبالغی که برای پرداخت به آنان در قالب پیامک ارسال می‌شود در اسرع وقت بپردازند تا خللی در ساخت ایجاد نشود.

عسگری طرح ملی مسکن را فرصتی برای خانه دار شدند اقشار کم درآمد به ویژه در روستا‌ها دانست و گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات و روند ساخت در این بخش با پیشرفت ۵۰ درصدی رو‌به‌رو هستیم.

او از برخی بانک‌ها در روند تسهیل خانه سازی قدردانی کرد.