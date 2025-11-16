



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری فرد کلاهبردار فروش ارز تقلبی به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

وی گفت: در اوایل شهریور ماه سال جاری چهار فقره پرونده طی بیست روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار به موضوع در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام می‌کند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق ازکشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه گذاری نماید. وی با ایجاد جو اعتماد سازی ضمن حضور در محل، طلا‌ها را خریداری نموده و در عوض آن ارز‌های تقلبی به مالباختگان تحویل می‌داده است.

این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، محل اختفا متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های خود به بزه ارتکابی اعتراف نمود، اظهار داشت: تا کنون ۴ نفر از شکات در این رابطه شناسایی و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شد.