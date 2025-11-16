به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان لرستان گفت:همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و ورود ۳۰۰ شهید گمنام لاله های فاطمی به میهن اسلامی ،مردم ولایی و شهید پرور لرستان هم میزبان چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهند بود.



سرهنگ سپهدار نیک روش افزود:پیکر مطهر چهار شهید گمنام لاله های فاطمی،سوم آذر همزمان با سراسر کشور در لرستان تشییع و برای تدفین به معراج شهدای تهران منتقل می‌شوند.













