



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز از کشف ۷۹ راس احشام فاقد مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح این خبر بیان داشت: مامورین انتظامی اوز در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های به یک دستگاه ایسوزو مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو ۷۹ رأس احشام زنده فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش مالی احشام کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.