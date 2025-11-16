به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که همزمان با آغاز سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان، هنرمندان و کتابداران در تالار وحدت تهران برگزار شد، کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی به‌عنوان کتابخانه برگزیده کشور در بخش "خدمات برای گروه‌های خاص" معرفی و موفق به دریافت نشان ملی "هم‌خوان" شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی با تبریک این موفقیت ارزشمند به جامعه فرهنگی استان، گفت: کسب نشان ملی هم‌خوان توسط کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی، نمادی از ظرفیت‌های بالای این خطه فرهنگی و تلاش خستگی‌ناپذیر کتابداران و مدیران حوزه کتابخانه‌ای است.

رضا رحمانی همچنین با تبریک این موفقیت به همه فعالان فرهنگی استان و قدردانی از زحمات مجموعه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و تمامی کسانی که در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ویژه برای گروه‌های خاص نقش‌آفرینی کرده‌اند، افزود: امیدوارم این دستاورد، آغازی برای موفقیت‌های بزرگ‌تر در مسیر توسعه فرهنگی استان باشد.