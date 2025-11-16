پخش زنده
به گزارش اداره هواشناسی، جو استان تا ظهر فردا دوشنبه ناپایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت شرایط برای بارش باران، وزش باد، رگبار برف و کولاک در ارتفاعات استان فراهم است.
پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی، عمده فعالیت سامانه بارشی برای نیمه غربی استان پیش بینی شده است که موجب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها میشود.
با خروج سامانه بارشی تا پایان هفته جاری، جوی نسبتا آرام و پایدار برای استان پیش بینی شده است.
دمای هوا در صبح روزهای سه شنبه و چهارشنبه به طور محسوس و قابل توجه کاهش یافته و شرایط یخبندان در استان حاکم خواهد شد.
شهر مریوان طی شبانهروز گذشته با ثبت ۳۲ میلیمتر بارندگی، پربارشترین نقطه استان بود.