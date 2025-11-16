به گزارش اداره هواشناسی، جو استان تا ظهر فردا دوشنبه ناپایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت شرایط برای بارش باران، وزش باد، رگبار برف و کولاک در ارتفاعات استان فراهم است.

پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی، عمده فعالیت سامانه بارشی برای نیمه غربی استان پیش بینی شده است که موجب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها می‌شود.

با خروج سامانه بارشی تا پایان هفته جاری، جوی نسبتا آرام و پایدار برای استان پیش بینی شده است.

دمای هوا در صبح روز‌های سه شنبه و چهارشنبه به طور محسوس و قابل توجه کاهش یافته و شرایط یخبندان در استان حاکم خواهد شد.

شهر مریوان طی شبانه‌روز گذشته با ثبت ۳۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه استان بود.