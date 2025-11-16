



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شیراز از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۷ روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در راستای جلب رضایت شهروندان، در اجرای این طرح که در شهر شیراز اجرا شد ۱۹۳ نفر معتاد و ۵۴ نفر خرده فروش جمع اوری و مقدار ۸۳ کیلو و ۹۰۵ گرم انواع مواد مخدر از خرده فروشان کشف گردید.

سرهنگ زراعتیان هدف از اجرای این طرح‌ها را آرامش شهروندان عنوان کرد و گفت: پلیس با به کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت مردم تلاش می‌کند.