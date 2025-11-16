به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات قهرمانی کشور ورزش‌های رزمی ترکیبی به میزبانی استان مرکزی در حال برگزاری است.

ناظر مسابقات به خبرگزاری صداوسیما گفت: ۲۸ تیم از استان‌های کشور در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزش‌های رزمی ترکیبی به مدت سه روز در اراک رقابت خواهند کرد.

هادی رفیعی افزود: این دوره از مسابقات در دو سبک سنتی و مدرن و دو گروه بانوان و آقایان در رده سنی بزرگسال برگزار می‌شود و نفرات برگزیده به تیم ملی دعوت خواهند شد.