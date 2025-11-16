پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: آمار کتابخوانی در استان پایین است و رسانهها باید با معرفی تازههای نشر فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی را رواج دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امیر رجبی اظهار کرد: از رسانهها انتظار میرود با نگارش و انتشار یادداشت، مقاله، برگزاری مسابقات علمی و با استفاده از شگردهای مختلف به ترویج کتاب و کتابخوانی بپردازند تا مردم گرایش بیشتری به مطالعه کتاب داشته باشند.
وی افزود: معرفی کتاب فرایندی حرفهای و تخصصی است و نویسندگان و ناشران باید بخشی از هزینههای خود را به تبلیغ و معرفی کتاب اختصاص دهند، لذا ضروری است رسانهها هم در تبیین و ترویج فرهنگ کتابخوانی، هم در اهمیت، فواید و تبلیغ اثرهای جدید نقش آفرینی کنند تا سرانه مطالعه کتاب در استان افزایش یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه سرانه مطالعه در استان مطلوب نیست، افزود: یکی از نشانههای توسعه فرهنگی جامعه آمار کتابخوانی جامعه است و رسانهها میتوانند در ترویج کتابخوانی و توسعه فرهنگی استان موثر باشند.
رجبی ادامه داد: رسانهها میتوانند هم کتابهای جدید و هم نویسندگان را به مردم و مخاطبان معرفی کنند.
وی از برگزاری سیوسومین جشنواره تئاتر استانی اردبیل خبرداد و گفت: در این جشنواره ۱۴ گروه اعم از هشت گروه صحنهای و ۶ گروه خیابانی از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه آثار خود را در مجتمع فرهنگی و هنری فدک به نمایش خواهند گذاشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: در این جشنواره پس از داوری نهایی آثار ۲ اثر برتر بخش صحنهای و یک اثر برتر خیابانی به جشنواره فجر معرفی خواهد شد.
رجبی افزود: آثار شرکتکنندگان از سوی داوران به نام و شاخص استانی و کشوری استاد حمزه زاده، سیدرضی محبوبی و علی حسن زاده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: امسال علاوه بر جشنواره تئاتر خیابانی، جشنواره تئاتر منطقهای در مشگینشهر و خلخال برگزار شد و ماحصل آنها در سی و سومین جشنواره تئاتر در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل اجرا خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است.