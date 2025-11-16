پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره محیط زیست بندر انزلی گفت : روند اجرای این دستور تحت نظارت مستقیم اداره محیط زیست و دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره محیط زیست بندر انزلی با بیان اینکه اداره محیط زیست این شهرستان از هتلی در حاشیه دریای خزر به دلیل نبود تصفیهخانه فاضلاب و درج نام این واحد در فهرست صنایع آلاینده شکایت کرد گفت: مقام قضایی رسیدگیکننده پس از بررسی پرونده، مدیریت هتل را مکلف به ساخت تصفیهخانه استاندارد مطابق ضوابط و مقررات زیستمحیطی کرد.
سید حسن جعفری با اشاره به اینکه روند اجرای این دستور تحت نظارت مستقیم اداره محیط زیست و دستگاه قضایی قرار دارد افزود: بازپرس ضمن بررسی اقدامات انجامشده، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح و رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست انزلی با جدیت و اهتمام ویژه، روند اجرای این پروژه را پیگیری کرده و بر پایبندی کامل واحدهای خدماتی و گردشگری به قوانین و مقررات زیستمحیطی تأکید دارد گفت : هدف اصلی این اقدامات ، صیانت از محیط زیست ، حفظ سلامت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در منطقه است.