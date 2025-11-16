پخش زنده
بارزان حبیبی به عنوان رئیس جدید هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کردستان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مجمع انتخابات رئیس و اعضای هیات رئیسه ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کردستار سنندج برگزار شد.
در این مجمع بارزان حبیبی با کسب ۱۲ رای از ۱۹ رای اخذ شده به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیات ورزشهای زورخانهای و پهلوانی کردستان انتخاب شد.
بارانچشمه رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی در این مجمع کمبود زورخانه را مهمترین معضل رشته زورخانهای و کشتی پهلوانی بیان و بر اجرای طرح شهید طوقانی، آموزش مرشدی و ورزش زورخانهای در مدارس تاکید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع با اشاره به فعالیت سه زورخانه در استان اظهار کرد: تلاش بر این است که تمامی مجامع ورزشی استان بصورت رقابتی برگزار شود.
خاکی با بیان اینکه کردستان در المپیادهای سالهای گذشته از مدالآوران بود، افزود: در دوره حاضر در تامین تعداد ورزشکاران لازم هم به مشکل برخوردیم.