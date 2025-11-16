افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد سید محمدرضا میرشفیعی، قهرمان مسابقات جام جهانی پاراتیراندازی در رشته تپانچه، از این ورزشکار ایثارگر تجلیل بعمل آورد.

در این دیدار ، عباسعلی رضایی ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، گفت: تلاش و اراده رزمندگان و جانبازان بزرگوار، تداوم همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است که امروز در قالب افتخارات ورزشی جلوه‌ای دوباره یافته است.

وی افزود: کسب مدال جهانی توسط جانبازان سرافراز کشور، مایه سربلندی جامعه ایثارگری و ملت ایران است و باید با تمام توان از این قهرمانان حمایت کرد.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ همچنین بر تقویت برنامه‌های ورزشی ویژه جانبازان تأکید کرد و گفت: جانبازان، پیشگامان عرصه ایثار و خدمت‌اند و بنیاد شهید موظف است زمینه حضور فعال آنان را در میادین ورزشی داخلی و بین‌المللی فراهم سازد.

در پایان این دیدار، با اهدا لوح سپاس از سوی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، از سید محمدرضا میرشفیعی به‌پاس افتخارآفرینی در عرصه جهانی تقدیر شد.