مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ گفت: افتخارات ورزشی جانبازان، مایه سربلندی ملی است.
در این دیدار ، عباسعلی رضایی ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، گفت: تلاش و اراده رزمندگان و جانبازان بزرگوار، تداوم همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است که امروز در قالب افتخارات ورزشی جلوهای دوباره یافته است.
وی افزود: کسب مدال جهانی توسط جانبازان سرافراز کشور، مایه سربلندی جامعه ایثارگری و ملت ایران است و باید با تمام توان از این قهرمانان حمایت کرد.
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ همچنین بر تقویت برنامههای ورزشی ویژه جانبازان تأکید کرد و گفت: جانبازان، پیشگامان عرصه ایثار و خدمتاند و بنیاد شهید موظف است زمینه حضور فعال آنان را در میادین ورزشی داخلی و بینالمللی فراهم سازد.
در پایان این دیدار، با اهدا لوح سپاس از سوی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، از سید محمدرضا میرشفیعی بهپاس افتخارآفرینی در عرصه جهانی تقدیر شد.