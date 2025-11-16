به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات هندبال ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی ریاض، از ساعت ۱۰:۳۰ دوشنبه تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین بازی خود مقابل مالدیو قرار می‌گیرد.

دختران هندبال ایران در شرایطی برابر مالدیو قرار می‌گیرند که در گام اول مقابل ترکیه متحمل شکست شدند و در ادامه توانستند در گام دوم مقابل گینه یک برد ارزشمند را کسب کنند. ایران که هم اکنون در رده دوم جدول این گروه قرار گرفته، در صورت برتری مقابل مالدیو می‌تواند جواز صعود به نیمه نهایی را کسب کند.

در دیگر بازی فردا هم تیم‌های ترکیه و گینه مقابل هم قرار می‌گیرند و در صورتی که ترکیه بتواند مثل دو بازی قبلی خود پیروز از زمین خارج شود، به عنوان صدرنشین راهی دور نیمه نهایی می‌شود و ایران هم به عنوان تیم دوم خودش را به جمع ۴ تیم برتر می‌رساند.

مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۲۲ آبان در ریاض آغاز شده و تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان ادامه دارد.