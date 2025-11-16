پیکر حاجیه خانم شهربانو مشتاق سورجانی مادر شهیدان محمود و مصطفی برجعلی زاده بر روی دستان مردم شهید پرور استان قم تشیع و در قطعه ایثارگران گلزار شهدای علی ابن جعفر در جوار فرزندانش آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهید مصطفی برجعلی زاده در سال ۱۳۴۸ دیده به جهان گشود و در سن ۱۶ سالگی در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر۸ در منطقه عملیاتی فاو به فیض شهادت نائل آمد.

شهید محمود برجعلی زاده در سال ۱۳۳۶ دیده به جهان گشود و در سن ۲۵ سالگی در سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین در منطقه عملیاتی شوش به فیض شهادت نائل آمد.