به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون و کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، سامانه بارشی که از بامداد شنبه وارد کشور شد، در استان مرکزی بارش‌هایی نه‌چندان قابل‌توجه به‌همراه داشت. عمده بارندگی‌ها در نواحی جنوبی، به‌ویژه جنوب‌شرق استان رخ داد.

رضا مرادی افزود: از میان ایستگاه‌های باران‌سنج، بیشترین میزان بارش از ایستگاه خورهه با حدود ۹ میلی‌متر گزارش شد و پس از آن ایستگاه ورچه و قورچی باشی حدود ۷ میلی‌متر بارش داشت. در سایر نقاط استان نیز بارش‌ها پراکنده بود.

او گفت: در اراک نیز بارش‌هایی ثبت شد، اما میزان آن بسیار ناچیز و غیرقابل اندازه‌گیری دقیق بود. پیش‌بینی می‌شود در یکی دو روز آینده بارش قابل‌توجهی در استان نداشته باشیم؛ هرچند سامانه همچنان در سطح کشور فعال است، اما انتظار فعالیت بارشی مؤثر در استان مرکزی را نداریم.

مرادی ابراز داشت: طبق شرایط نرمال، از ابتدای سال زراعی تا این مقطع از پاییز باید حدود ۳۵ میلی‌متر بارش دریافت می‌کردیم، اما این میزان تاکنون محقق نشده و میانگین بارش استان به‌زحمت به ۱ میلی‌متر رسیده است. در مقایسه با سال گذشته نیز وضعیت بارش‌ها تقریباً مشابه یا حتی ضعیف‌تر است.