به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پس از مدت‌ها چشم انتظاری آسمان مهاباد بارانی و دل‌ها پر از شوق و خوشحالی شد. بارشی که البته برای کاهش تنش آبی و پرشدن ذخایر سد‌ها کافی نیست.

مردم می‌گویند، هیچ وقت نباید از کرم و مهر خالق یکتا ناامید شد، اما در این بین ما هم باید به خودمان بیایم و مصرف آب را مدیریت کنیم.

همچنین دیروز شاهد بارش برف در ارتفاعات برخی از شهرستان‌های استان هم بودیم.

در کنار امیدواری به بارش‌ها ما هم باید تا حد امکان در مسیر صرفه جویی و مدیریت مصرف قدم برداریم.