استاندار کهگیلویه‌ و بویراحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه، جزئیات و رویکردهای سفر پیش‌روی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به این استان را تشریح کرد.

تشریح برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی عصر استاندار امروز یکشنبه ۲۵ آبان گفت: سفرهای استانی رئیس‌جمهور از ابتدا با اولویت استان‌های مرزی آغاز شد و تاکنون ۱۳ سفر انجام گرفته است و چند استان دیگر نیز باقی مانده که در برنامه قرار دارند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ و ملاحظات امنیتی افزود: واقعیت این است که اگر نظر نهادهای امنیتی باشد، سفر رئیس‌جمهور نباید انجام شود اما این سفرها با اصرار و تأکید شخص رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه به دلیل ملاحظات امنیتی هیچ اطلاعی از زمان و جزئیات سفر از قبل اعلام نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تنها مقدمات لازم آماده می‌شود و پیشنهادات استان برای طرح در سفر جمع‌بندی خواهد شد.

به گفته استاندار، گستره برنامه‌ها محدود است و رئیس‌جمهور چند نشست اصلی از جمله جلسه با فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نشست با نخبگان فرهنگی و برنامه «نهضت عدالت در فضای آموزشی» را در دستور کار دارد. جمع‌بندی سفر نیز در شورای برنامه‌ریزی استان صورت می‌گیرد.

وی تفاوت رویکرد دولت فعلی با سفرهای گذشته را انتخاب پروژه‌های مهم، اساسی و پیشران توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: دیگر اعتبارات به صورت پراکنده توزیع نمی‌شود؛ بلکه چند پروژه اولویت‌دار که بررسی‌های فنی و اقتصادی آن‌ها انجام شده و می‌توانند در دو تا سه سال تکمیل شوند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی افزود: تأمین اعتبار این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت نظام بانکی نیز برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه طرح‌های بالای ۶۰ درصد، استفاده خواهد شد؛ اما کهگیلویه و بویراحمد به خاسر شرایط خاص خود برخی طرح‌های زیر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز مشمول این حمایت شوند.

رحمانی با اشاره به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد همت پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که بخشی از آن نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است و نظام برنامه‌ریزی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی افزود: به دلیل محرومیت‌های استان، از نهادهای حمایتی درخواست مشارکت شده و همکاری‌های خوبی نیز شکل گرفته است؛ همچنین برخی پروژه‌ها نیازمند جلسات مشترک با وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت و راه و شهرسازی است که هماهنگی برای برگزاری این نشست‌ها انجام شده است.

استاندار سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه‌ و بویراحمد را کم‌هزینه‌ترین سفر دولت عنوان کرد و گفت: با سابقه ۱۵ سال فعالیت در سازمان برنامه و استانداری می‌توانم بگویم این سفر از نظر هزینه‌ها بسیار محدود و مدیریت‌شده است.