رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره رسانهای بانوان حریم رسالت در ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی مکرم در نشست صمیمی با خبرنگاران اظهار کرد: زن، خودباوری، ایستادگی و اثربخشی اجتماعی در تمدنسازی اسلامی، مقاومت، شجاعت و ایستادگی زن تمدنساز، روایتسازی زن در نبرد ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونی، زنان، اشتغال زایی، کارآفرینی و سرمایهگذاری برای تولید بخشهایی از محور این این جشنواره است.
وی حجاب، عفاف و پوشش در گفتمان انقلاب اسلامی و هویت زن مسلمان، زن و رسانه؛ تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویتها، الزامات و بایدهای فردی و اجتماعی زن مسلمان ایران، روایت حضور زن موفق در ایران و جهان اسلام، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالشهای جمعیتی و فرزند آوری و زن جامعهساز، زندگی شهری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی از دیگر محورهای این جشنواره عنوان کرد.
مکرم با اشاره به اینکه جایزه ویژه معصومه از بخشهای ویژه این جشنواره است، گفت: علاقمندان در قالبهای کلیپ، گزارش ویدئویی، موشن گرافیک، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه، تیتر میتوانند آثار خود را تا یک آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.