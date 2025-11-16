به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، کتاب کپسول تربیتی در هفت فصل و به قلم ساده در موضوع خانواده و تربیت نوشته شده است.

حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون نویسنده این کتاب در آیین رونمایی این اثر گفت: این کتاب برای والدینی است که به دنبال تربیت واقعی هستند، اما زمان کافی را ندارند.

وی دارا بودن بار کد دوبعدی یا همان کی آر کد برای هر صفحه را از ویژگی‌های این اثر بیان کرد و افزود: با اسکن رمزینه پاسخ سریع هر صفحه را به صورت صوتی در اختیار دارید.

تربیت قبل از زایمان، مباحث تربیتی کمتر از ۷ سالگی،۷ سالگی دوم، پسرانه، دخترانه و تربیت سرداران آینده از برخی فصول هفت گانه کتاب کپسول تربیتی است.

این کتاب به همت موسسه فردوسیان جوان در ۱۶۲صفحه به چاپ رسیده است.