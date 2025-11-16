به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفتمین جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید با حضور روح الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، و جمعی از فعالان اقتصادی شهرستان‌های میاندوآب و چهاربرج برگزار شد.

در این نشست، مشکلات و موانع مربوط به توسعه زیرساخت‌های شهرستان میاندوآب، واحد‌های تولیدی دانش‌بنیان، شهرک صنعتی و همچنین پروژه‌های عمرانی و خدماتی بررسی شد.

علاوه بر این، مسائل و مطالبات چندین فعال اقتصادی و تولیدی این شهرستان‌ها مطرح و برای رفع آنها راهکار‌های لازم ارائه شد.

محبوبی در این جلسه با اشاره به اقدامات حمایتی قرارگاه نظارتی، رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط ضعف و قوت، ایجاد تعامل منظم با بخش خصوصی و آگاهی از مشکلات حقوقی، اجرایی و قضایی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را از اهداف اصلی این قرارگاه برشمرد.

وی تأکید کرد: با ورود به‌موقع سازمان و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بخش مهمی از موانع حقوقی و اجرایی برطرف شده و از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی جلوگیری می‌شود.

بازرس کل استان با اشاره به موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، خاک حاصل‌خیز، ظرفیت‌های آبی و وجود سرمایه‌گذاران توانمند محلی، گفت: قرار گرفتن میاندوآب در چهارراه اتصال حمل‌ونقل استان‌های غربی و مرکزی کشور، این شهرستان را به یکی از مستعدترین مناطق شمال غرب برای توسعه تبدیل کرده است.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی شهرستان، فهرست موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی را ظرف دو هفته تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به دبیرخانه قرارگاه استانی ارسال کنند.