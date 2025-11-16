پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان گفت : در این نمایشگاه ۳۰ مجسمه ترکیبی از سنگ، آهن و چوب درمعرض دید عموم قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان گفت: نمایشگاه آثار حجمی با عنوان «بیا از حالت سنگ چیزی بفهمیم» در نگارخانه استاد محجوبی این اداره برپا شد.
ابراهیم رامین فر افزود: در این نمایشگاه ۳۰ مجسمه ترکیبی از سنگ، آهن و چوب درمعرض دید عموم قرار گرفته است.
وی گفت : علاقمندان میتوانند تا ۲۸ آبان ، صبحها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه از این نمایشگاه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان دیدن کنند.