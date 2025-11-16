پخش زنده
محمد امین طباطبایی و مهدی غلامی سکوهای قهرمانی بخشهای استاندارد و برق آسا رقابتهای بینالمللی شطرنج ۹۶۰ (سبک آزاد) آلمان را به خود اختصاص دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بینالمللی شطرنج ۹۶۰ (سبک آزاد) آلمان با قهرمانی نمایندگان کشورمان در بخشهای استاندارد و برق آسا در شهر برلین پیگیری شد.
این رقابتها از ۲۳ آبان آغاز شده و تا امشب ادامه خواهد داشت.
در بخش استاندارد، محمدامین طباطبایی استاد بزرگ ایران عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. همچنین مهدی غلامی دیگر استاد بزرگ شطرنج کشورمان موفق شد در جایگاه دوم بایستد تا هر دو سکوی برتر این بخش به شطرنجبازان کشورمان برسد.
در بخش بلیتز (برقآسا) هم جابهجایی نفرات برتر رقم خورد و اینبار مهدی غلامی با کسب بیشترین امتیاز، قهرمان شد و محمدامین طباطبایی در رده دوم قرار گرفت.
رقابتها در بخش رپید (سریع) نیز امشب به پایان خواهد رسید و نتایج نهایی پس از جمعبندی اعلام میشود.