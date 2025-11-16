به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ باورودشرکت تعاونی خدماتی دهیاریهای جرقویه علیا، رفت و آمد دانش آموزان دهستان رامشه تسهیل می شود.

فرماندار جرقویه در جریان بازدید سرزده از چند مدرسه روستای رامشه گفت: به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان و خصوصاً در بخش جرقویه علیا، مشکل رفت و آمد دانش آموزان و معلمان در کل بخش وجود دارد و تأمین سرویس رفت و آمد به دلیل عدم وجود ناوگان عمومی حمل و نقل در شهرستان نیز بر علل دیگر افزوده است.

شهرام آذرپی گفت: در دهستان رامشه 70 دانش آموز دختر و پسر از روستاهای مبارکه، فیض آباد، احمد آباد، اسفنداران و حارث آباد هر روز در مقاطع متوسطه باید در روستای رامشه حضور یابند که در حال حاضر با یک دستگاه مینی بوس متعلق به شرکت تعاونی دهیاریهای منطقه این رفت و آمد انجام میشود.

آذرپی گفت: برنامه ریزی هایی برای تبدیل مینی بوس به اتوبوس توسط شرکت تعاونی خدماتی دهیاری های جرقویه علیا صورت گرفته است تا هم مشکل رفت و آمد دانش آموزان حل شود و هم عموم مردم نیز بتوانند از خدمات این سرویس در کل دهستان رامشه بهره مند شوند