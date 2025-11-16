ارجاعی در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح ملی تعریض جاده مشهد_کلات گفت: اتصال استان‌ها به شبکه‌های حمل و نقل گامی مهم در عدالت دسترسی و توسعه متوازن در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح ملی تعریض جاده مشهد_کلات گفت: توسعه پروازها، تقویت ناوگان ریلی و آغاز طرح های بزرگراهی در استان‌ها نمونه‌هایی از تحقق این رویکرد است و آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها بخش کوچکی از سیاست عدالت‌محور دولت برای دسترسی برابر مردم به خدمات حمل‌ونقل است. هرچند این اقدام برای منطقه یک تحول به شمار می‌آید، اما تنها یک نمونه کوچک از مجموعه برنامه‌های گسترده‌ای است که اجرا شده یا در دست اجراست.

سید عبدالله ارجاعی با اشاره به توسعه چشمگیر پرواز‌های داخلی در یک سال و نیم گذشته افزود: در حوزه تأمین ناوگان هوایی، سیاست ما تقویت ایرلاین‌های استانی است به‌رغم محدودیت‌های فراوان و عدم امکان تهیه هواپیما‌های کاملاً نو، درصد قابل‌توجهی به ناوگان کشور اضافه شده و امروز بسیاری از فرودگاه‌هایی که پرواز نداشتند یا پرواز‌های محدود داشتند، به برکت این اقدامات فعال شده‌اند.

وی با بیان اینکه اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی یکی از محور‌های اجرای عدالت در حمل‌ونقل است،ادامه داد: قطار‌های پنج‌ستاره زمانی مختص چند استان بود، اما اکنون با این سیاست، در بسیاری از استان‌ها این خدمت راه‌اندازی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما معتقدیم در برخی بخش‌ها به مردم بدهکاریم؛ اما امروز به لطف انسجام مدیریتی در استان، همراهی نمایندگان مجلس، مسئولان محلی، تشکل‌های مردمی و مطالبه‌گری عمومی، طرح ها با قدرت در حال پیشرفت است و با حمایت مردم و هدایت مجلس و همراهی وزیر محترم، مسیر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رفع معارضات مسیر بر عهده دستگاه‌های محلی است و این موضوع نباید روند کار را متوقف کند. مسیر طرح ها باید از هم‌اکنون تا انتها رفع معارض شود تا عملیات راه‌سازی بدون وقفه ادامه یابد. اگر در روستایی معارضات ادامه داشته باشد ناچاریم آن بخش را از مسیر طرح حذف کنیم.

وی در پایان با اشاره به تخصیص صددرصدی اعتبارات طرح تصریح کرد: با همکاری فرمانداری، دستگاه قضایی، امام‌جمعه محترم و همراهی پیمانکار، اجرای این طرح با قدرت ادامه خواهد یافت و امیدواریم هرچه سریع‌تر مردم استان از مزایای این طرح برخوردار شوند.