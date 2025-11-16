پخش زنده
واحدهای تولید شن و ماسه، کارخانههای آسفالت و واحدهای بتن آماده در شهرستان تکاب مورد پایش زیستمحیطی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست تکاب با اشاره به روند اجرای این پایش اظهار کرد: در این بازدیدها وضعیت آلودگی هوا، سیستمهای کنترل آلایندگی، پساب، میزان پایبندی به خوداظهاری و عمل به تعهدات زیستمحیطی این واحدها بررسی شد و موارد مربوط به رعایت ضوابط و کاستیهای مشاهدهشده به مسئولان واحدها تذکر داده شد.
محمدرضا صادقیان، افزود: با توجه به پتانسیل بالای آلایندگی این واحدها، رعایت دقیق مقررات زیستمحیطی برای ادامه فعالیت ضروری است. در صورت تخطی یا تداوم عدم رعایت الزامات، علاوه بر صدور اخطاریه و پیگیری قضایی، نام واحد متخلف در فهرست صنایع آلاینده درج خواهد شد.
وی تأکید کرد: کارخانههای شن و ماسه، آسفالت و واحدهای تولید بتن آماده از جمله واحدهایی هستند که میتوانند در ابعاد مختلف موجب آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت شوند؛ ازاینرو ملزماند ملاحظات زیستمحیطی را بهطور کامل رعایت کنند تا کمترین آسیب به محیط وارد شود.